В Москве разработали инновационные зарядные станции для электрокаров

В городе появится порядка 500 таких объектов

Московский производитель высокотехнологичного оборудования создал инновационные зарядные станции, предназначенные для коммерческого и частного использования. Разработка позволяет заряжать электромобили в самых разных климатических условиях, указал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В условиях особой значимости электротранспорта зарядные станции имеют критическое значение для городской инфраструктуры. Московская "САГА" разработала ряд моделей – в настенном и напольном исполнении.

"Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов. Такие технологии позволят полностью заместить иностранных производителей, так как у зарядных станций высокая доля использования российских комплектующих. В ближайшее время компания планирует выпустить около 500 станций для электромобилей", – рассказал Владислав Овчинский.

Производителем предусмотрена возможность управления процессом питания на станциях с помощью приложения в смартфоне. А сам модельный ряд дополнен станциями с информационно-рекламными дисплеями и возможностью воспроизведения аудиоконтента.