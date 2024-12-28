В ВСУ заявили о продаже Донбасса из-за провала под Курском

В ВСУ заявили о продаже Донбасса из-за Курска
Картинка: сгенерировано ИИ
Военные не понимают, зачем их бросили на убой

Украинские военные все чаще выражают недовольство в связи с операцией в Курской области, особенно на фоне стремительного продвижения российских сил по всем фронтам. По информации зарубежных журналистов, среди военнослужащих на восточном направлении, где Украина несет колоссальные потери, начинает бурлить недовольство по поводу нецелесообразности подобных действий.

Некоторые военные открыто высказываются о том, что проведение операции обернулось тяжелыми последствиями для страны. В частности, командир одного из взводов предположил, что действия под Курском фактически стали "продажей Донбасса". Он отметил, что вопрос о том, за какую цену была провернута провальная авантюра, очень беспокоит многих бойцов – ведь людей попросту превратили в пушечное мясо.

"Все, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали... По какой цене?" – рассказал начальник одного из украинских взводов.

Тем временем, для противника ситуация на передовой остается крайне напряженной, российские войска продолжают успешное продвижение и все сильнее давят на украинские силы. На этом фоне внутри ВСУ усиливаются разговоры о стратегических ошибках киевского режима и их катастрофических последствиях для страны в целом.

К слову, ранее главу киевского режима Владимира Зеленского удивили дурными новостями из Вашингтона.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
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