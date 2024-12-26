Уровень нестабильности растет с каждым днем

Ситуация на Украине становится все более удручающей. Так, в геометрической прогрессии растет напряжение между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Вооруженными силами Незалежной. На это обратил внимание парламентарий Верховной рады Александр Дубинский.

Сейчас народный избранник находится за решеткой, так как его подозревают в госизмене киевскому режиму. Однако это не мешает ему активно комментировать события, разворачивающиеся в родной стране. Парламентарий уверен, что глава республики полностью утратил доверие как со стороны ВСУ, так и со стороны граждан Украины.

Депутат с иронией отметил, что киевский верховод может продолжать военные действия самостоятельно, возглавив маленькую группу бывших коллег из юмористической среды. Как известно, до прихода на пост президента Зеленский был комиком и лицедеем.

Парламентарий добавил, что после введения нового закона об ужесточении мобилизации Киев начал получать дополнительное финансирование из нового пакета помощи от США. Однако, несмотря на это, потери территорий и людей с того времени значительно возросли. В условиях растущих потерь, внутреннего недовольства и клина между Зеленским и ВСУ у киевского режима нет никаких шансов на успех, уверен Дубинский.

К слову, ранее российская армия разнесла в щепки военные аэродромы противника.