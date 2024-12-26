Дубинский указал на потерю Зеленским доверия украинцев и ВСУ

Клин между Зеленским и ВСУ: что происходит на Украине
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Уровень нестабильности растет с каждым днем

Ситуация на Украине становится все более удручающей. Так, в геометрической прогрессии растет напряжение между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Вооруженными силами Незалежной. На это обратил внимание парламентарий Верховной рады Александр Дубинский.

Сейчас народный избранник находится за решеткой, так как его подозревают в госизмене киевскому режиму. Однако это не мешает ему активно комментировать события, разворачивающиеся в родной стране. Парламентарий уверен, что глава республики полностью утратил доверие как со стороны ВСУ, так и со стороны граждан Украины.

Депутат с иронией отметил, что киевский верховод может продолжать военные действия самостоятельно, возглавив маленькую группу бывших коллег из юмористической среды. Как известно, до прихода на пост президента Зеленский был комиком и лицедеем.

Парламентарий добавил, что после введения нового закона об ужесточении мобилизации Киев начал получать дополнительное финансирование из нового пакета помощи от США. Однако, несмотря на это, потери территорий и людей с того времени значительно возросли. В условиях растущих потерь, внутреннего недовольства и клина между Зеленским и ВСУ у киевского режима нет никаких шансов на успех, уверен Дубинский.

К слову, ранее российская армия разнесла в щепки военные аэродромы противника.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Киев устроил новое покушение на глав Минобороны РФ

Преступления удалось предотвратить

Стало известно о больших проблемах внутри России

Это связано с изменением климата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей