Тактика главы Киева оказалась ошибочной

Киевский режим ждет эпоха перемен. Вскоре высокий пост главы США займет Дональд Трамп – этот политик не раз подчеркивал, что не одобряет огромные траты на содержание украинской армии. И теперь главу страны Владимира Зеленского ошарашили дурными вестями из Вашингтона.

Своими мыслями по поводу разворачивающейся ситуации поделился парламентарий Верховной рады Александр Дубинский, сейчас государственный деятель находится за решеткой, так как его обвиняют в госизмене Киеву, однако он активно комментирует все события, происходящие в республике.

Депутат уверен, что следующий глава США вряд ли будет поддерживать теплые отношения с нынешними киевскими властями. В своем заявлении он подчеркнул, что Трамп настроен критически к Зеленскому и руководителю украинского президентского офиса Андрею Ермаку.

"Трамп не лоялен к Ермаку и Зеленскому, которые его системно дискредитировали", – подчеркнул нардеп.

В свое время Зеленский выбрал неверную тактику и вместе со своим окружением неоднократно предпринимал действия, направленные на дискредитацию американского политика. Теперь такое поведение может больно ему аукнуться.

Украинский нардеп также считает главу киевского режима лишним звеном в потенциальных переговорах по урегулированию конфликта между Москвой и Вашингтоном. Депутат напомнил, что полномочия главы украинского государства завершились еще в мае 2024 года, что весьма проблематизирует его политическое влияние и значимость в международных процессах.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план Прибалтики в отношении НАТО и России.