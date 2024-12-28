Многим европейцам надоело происходящее

Известный в Британии аналитик Александр Меркурис, комментируя последние события на международной арене, подчеркнул, что процесс расширения Европейского союза полностью и окончательно завершился, и Украине следует отказаться от надежд на вступление в организацию.

Таким образом британец отреагировал на высказывание Дмитрия Медведева, замруководителя российского Совбеза. Недавно он заявил, что еврообъединение заслуживает серьезного наказания за свои действия, и Россия должна использовать для нанесения карающего удара все доступные средства.

После этих слов британец подчеркнул, что с Украиной вопрос решен – ей нет места в Евросоюзе. Кроме того, он подметил, что ЕС фактически сам себе наносит ущерб, вводя санкции против российского государства, которые оборачиваются максимально негативными последствиями для европейских стран.

Эксперт подчеркнул, что действия стран ЕС не только ослабляют их экономику, но и демонстрируют неспособность адаптироваться к новым геополитическим реалиям. В этом контексте он считает, что Украине пора отказаться от своих амбиций, она никогда не станет частью Евросоюза.

К слову, ранее главу киевского режима Владимира Зеленского ошарашили дурными новостями из Вашингтона.