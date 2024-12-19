Путин вызвал Запад на "технологическую дуэль" в Киеве

Президент предложил ударить по центру украинской столицы "Орешником"

Владимир Путин во время прямой линии высказался о новой ракетной системе "Орешник", которая ранее впервые была задействована в украинском конфликте. Новейшее российское оружие вызвало массу опасений на Западе, хотя некоторые эксперты указали – шансы сбить боеприпас у западных систем ПВО все же имеется.

Однако подобные заявления вызвали у российского лидера лишь насмешку. В качестве доказательства эффективности баллистической ракеты он предложил США, Европе и Украине устроить "технологическую дуэль".

"Пусть определят объект для поражения, скажем в Киеве, сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", – сказал Путин.

По его словам, шансов сбить новую экспериментальную ракету очень мало, если вообще нет, поскольку через несколько секунд после ее запуска начинается разведение боевых блоков.

"И все, поезд ушел", – заявил он.

Президент отметил, что "Орешник" может бить на расстоянии более трех тысяч километров – вплоть до пяти с половиной тысяч. На разгонном участке уязвимость снаряда, действительно, большая. Но как только он приблизится к цели на территории противника, шансы уничтожить его будут стремиться к нулю.

Ранее Владимира Путина ошарашили новостью о происходящем в Курской области. Глава пообещал исправить ситуацию в кротчайшие сроки.