TNI: "Орешник" можно перехватить только американским комплексом THAAD

В США назвали единственный способ перехватить "Орешник"
Фото: The U.S. ArmyRalph / wikimedia.org
Ни у кого на Западе нет эффективного метода борьбы с российским супероружием

Единственный способ противостоять российскому гиперзвуковым ракетам, подобных "Орешнику", является система THAAD. Однако даже в таком случае у Соединенных Штатов будет лишь небольшой шанс справиться с угрозой, утверждает издание The National Interest.

Сейчас у Вашингтона и партнеров есть несколько таких систем, стоящих на вооружении. Задействовать их нет возможности, поскольку в таком случае местоположение комплексов THAAD будет раскрыто для удара гиперзвуком. Заменить их в короткие сроки не выйдет из-за высокого спроса и крайне ограниченного предложения.

"Так что американцы, мягко говоря, в затруднительном положении", – указано в статье.

Согласно техническим характеристикам, THAAD может перехватывать ракеты на расстоянии 200 км, включая цели за пределами атмосферы. Она оснащена шестью пусковыми установками с восемью перехватчиками, передовой радиолокационной системой и оборудованием для управления залпами и связи. Всего у США имеется семь таких батарей, восьмую хотят развернуть в следующем году.

Американцы категорически отказываются передавать Украине THAAD, поскольку опасаются, что технология может попасть в руки российских специалистов.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать место запуска российского "Орешника".

Источник: The National Interest
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