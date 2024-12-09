ПТРК "Корнет" армии РФ превосходит американский Javelin в зоне СВО - TNI

"Убийца танков": в США шокированы возможностями русского супероружия с лазером
Фото: www.unsplash.com
продолжениеУкраина атаковала место запуска "Орешника"
Западные эксперты внимательно следят за происходящим

Аналитики из Соединенных Штатов и других западных стран пристально наблюдают за тем, что происходит в зоне российской спецоперации. Так, мощное русское супероружие с лазером буквально привело в восторг американского эксперта.

В своей статье на страницах авторитетного издания аналитик Брэндон Вайхерт обратил внимание на возможности российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Он подчеркнул, что боевая машина оказалась эффективнее своих западных аналогов, таких как Javelin, которые западные спонсоры активно передают в руки всушников.

В своем аналитическом материале эксперт назвал "Корнет" настоящим "убийцей танков", подчеркивая его высокую способность пробивать даже современные виды брони. Он отметил, что российский комплекс способен эффективно поражать танки с динамической защитой, которая считается одним из самых передовых способов защиты бронетехники.

"Управление ПТУР осуществляется по лазерному лучу с использованием тандемно-кумулятивной боевой части", – пишет аналитик.

Это делает западные танки, в том числе американские Abrams, крайне уязвимыми перед "Корнетом". По мнению американского специалиста, очевидно, что такая ситуация создает дополнительные сложности для ВСУ, использующих западную технику на фронте.

Особое внимание уделяется тому, что система обладает высокой точностью и мощностью, что дает ей явное преимущество перед Javelin. Последний, несмотря на свою популярность и масштабные поставки на Украину, уступает российскому аналогу по характеристикам, особенно при работе против современного вооружения.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин принял жесткое решение по "Орешнику" и обозначил сроки.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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