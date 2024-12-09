Всушники сильно обозлились после мощной демонстрации силы России

Бойцы армии Незалежной вновь пошли в атаку на полигон Капустин Яр, расположенный под Астраханью, где проводились боевые испытания новой супер-ракеты "Орешник". Киевские командиры явно сильно обозлились после мощной демонстрации силы со стороны ВС РФ – они опять попытались разгромить стратегически важную площадку но, разумеется, безуспешно.

По сведениям, предоставленным SHOT, на подлете к объекту были нейтрализованы три "крылатых бойца" противника. Первый из дронов подбили около 5:30 утра, а оставшиеся два – спустя несколько часов, около 8:30.

Согласно имеющимся данным, все беспилотники были запущены с земель Днепропетровской области. Вражеские атаки не нанесли ущерба благодаря слаженной работе систем противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка атаковать полигон. На прошлой неделе украинские военные также запустили "птичку" в направлении Капустина Яра, но она была успешно перехвачена силами ПВО.

Данная военная площадка является одним из ключевых объектов для испытаний новой боевой техники, и его безопасность находится под особым контролем. Пока нападения со стороны беспилотников не оказывают никакого влияния на проведение испытаний.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин принял жесткое решение по "Орешнику" и обозначил сроки.