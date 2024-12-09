Претензии к киевскому верховоду множатся

Украинский депутат Александр Дубинский, который сейчас содержится под стражей, так как его обвиняют в госизмене киевскому режиму, красочно прокомментировал критику в адрес украинского лидера Владимира Зеленского со стороны бывшего советника вновь избранного главы США Дональда Трампа Роджера Стоуна.

Опальный парламентарий отреагировал на замечание Стоуна, который раскритиковал внешний вид главы киевского режима, подчеркнув, что его простецкий наряд во время встречи с избранным руководителем США в Париже был проявлением неуважения к американской стороне. Вместо строгого делового костюма, украинский верховод явился на рандеву в простом свитере.

Дубинский ядовито отметил, что такой стиль одежды является обычным для руководства Украины и парламентариев. По его словам, половина депутатов Верховной рады стараются подражать Зеленскому, выбирая схожую манеру одеваться, которая, по его мнению, напоминает образ "бомжа". Депутат также подчеркнул, что подобный "колхозный стиль" популярен в стране и отвечает общим представлениям о "моде" среди представителей власти.

"Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников – дресс-код ларечников? У нас этот колхозный стиль всем нравится – половина Рады ходят, как бомжи", – написал политик в соцсетях.

К слову, ранее стало известно об атаке Украины по месту запуска "Орешника".