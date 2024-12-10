Филиппо: Киев и Париж хотят ускорить отправку французских военных на Украину

"Ускорят дело". На Западе ужаснулись из-за безумного плана Макрона против России
Фото: www.unsplash.com
Парижский лидер повел себя крайне агрессивно

Глава Пятой республики Эммануэль Макрон и руководитель киевского режима Владимир Зеленский, по мнению видного французского деятеля Флориана Филиппо, намерены ускорить отправку местных войск на украинскую территорию для противостояния армии России. Такая вероятность вызывает ужас у западного политика, который совсем не хочет, чтобы его родная страна была втянута в кровавую бойню.

Обеспокоенный парламентарий заявил, что такое решение может быть связано с опасениями, что после возвращения избранного американского лидера Дональда Трампа в Белый дом общий подход западной коалиции к украинскому вопросу кардинально изменится.

"Возможно, Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину", – заявил европейский депутат.

Этот комментарий лидера партии "Патриоты" прозвучал на фоне недавнего заявления главы Незалежной. На совместном с претендентом на пост главы правительства ФРГ Фридрихом Мерцем выступлении перед СМИ верховод Киева напомнил о предложении французского коллеги разместить европейские войска на территории Незалежной еще до вступления страны в Североатлантический альянс. Этот план вызывает крайне противоречивую реакцию как в самой Европе, так и за ее пределами.

Очевидно, что подобная инициатива может обострить конфликт и создать новые угрозы для безопасности в регионе. Такой шаг спровоцирует эскалацию, а также резко усилит напряженность между Москвой и странами западного военного блока.

Парламентарий назвал французско-украинские планы необдуманными и безответственными. По его мнению, Париж должен избегать участия в подобных авантюрах, которые могут втянуть его в открытый конфликт.

К слову, ранее Украина атаковала место запуска "Орешника".

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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