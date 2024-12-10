Маск и сын Трампа высмеяли Зеленского картинкой из киноленты "Один дома-2"

Маск и сын Трампа одной картинкой грубо унизили Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевского верховода публично опозорили

Американский миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп-младший выразили свое отношение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с помощью шуточной картинки из популярной киноленты "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке". Этот пост вызвал бурные обсуждения в социальных сетях – саркастический выпад в адрес руководителя Незалежной произвел фурор.

На опубликованной картинке в верхней части был кадр из фильма, где персонаж Дональда Трампа показывает дорогу Кевину Маккаллистеру. В нижней части для сравнения использовали кадр с реальной встречи главы киевского режима и избранного американского лидера, на котором дорисовали элементы, чтобы подчеркнуть сходство с фильмом. Украинскому верховоду "прифотошопили" шапку, похожую на ту, что носил герой Маккаллэя Калкина в киноленте.

Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X

Илон Маск и сын следующего президента США отреагировали на это изображение смеющимися смайликами, что многие не без оснований восприняли как издевку над украинским лидером. Большинство англоязычных пользователей в комментариях поддержали остроумную шутку.

К слову, ранее на Западе пришли в ужас из-за безумного плана французского лидера Эмманюэля Макрона и Зеленского.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Украина атаковала место запуска "Орешника"

Всушники сильно обозлились после мощной демонстрации силы России

"Как бомжи": в Киеве объяснили скандальную выходку Зеленского на встрече с Трампом

Претензии к киевскому верховоду множатся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей