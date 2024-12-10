Киевского верховода публично опозорили

Американский миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп-младший выразили свое отношение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с помощью шуточной картинки из популярной киноленты "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке". Этот пост вызвал бурные обсуждения в социальных сетях – саркастический выпад в адрес руководителя Незалежной произвел фурор.

На опубликованной картинке в верхней части был кадр из фильма, где персонаж Дональда Трампа показывает дорогу Кевину Маккаллистеру. В нижней части для сравнения использовали кадр с реальной встречи главы киевского режима и избранного американского лидера, на котором дорисовали элементы, чтобы подчеркнуть сходство с фильмом. Украинскому верховоду "прифотошопили" шапку, похожую на ту, что носил герой Маккаллэя Калкина в киноленте.

Илон Маск и сын следующего президента США отреагировали на это изображение смеющимися смайликами, что многие не без оснований восприняли как издевку над украинским лидером. Большинство англоязычных пользователей в комментариях поддержали остроумную шутку.

К слову, ранее на Западе пришли в ужас из-за безумного плана французского лидера Эмманюэля Макрона и Зеленского.