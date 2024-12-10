Конец СВО не за горами

Ирландский журналист Чей Боуз поделился своим видением будущего отношений между Россией и Украиной после завершения текущего конфликта. По его словам, эти две страны останутся тесно связанными друг с другом во многих сферах, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Европейский аналитик особо подчеркнул: несмотря ни на что, Москва и Киев сохранят общую историю, культурные и религиозные корни, а также глубокие связи между народами. Он выразил мнение, что эти связи невозможно разорвать, даже с учетом нынешних противоречий.

Журналист напомнил, что конфликт рано или поздно завершится, и после этого Россия останется мощным и влиятельным соседом Незалежной. В своем анализе он задался риторическим вопросом о роли Евросоюза и НАТО в судьбе этого региона. Очевидно, что для западных стран вряд ли найдется место в устройстве его будущего.

Боуз подчеркнул, что, несмотря на сложные обстоятельства, географическое и культурное соседство двух стран играет ключевую роль. Взаимозависимость между ними останется важным фактором, который будет определять их отношения в долгосрочной перспективе.

К слову, ранее на Западе пришли в ужас из-за плана Парижа и Киева против Москвы. Парижский лидер повел себя крайне агрессивно.