Боуз: Москва и Киев будут неразрывно связаны после окончания конфликта

В Европе раскрыли финал конфликта на Украине
Фото: www.unsplash.com
Конец СВО не за горами

Ирландский журналист Чей Боуз поделился своим видением будущего отношений между Россией и Украиной после завершения текущего конфликта. По его словам, эти две страны останутся тесно связанными друг с другом во многих сферах, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Европейский аналитик особо подчеркнул: несмотря ни на что, Москва и Киев сохранят общую историю, культурные и религиозные корни, а также глубокие связи между народами. Он выразил мнение, что эти связи невозможно разорвать, даже с учетом нынешних противоречий.

Журналист напомнил, что конфликт рано или поздно завершится, и после этого Россия останется мощным и влиятельным соседом Незалежной. В своем анализе он задался риторическим вопросом о роли Евросоюза и НАТО в судьбе этого региона. Очевидно, что для западных стран вряд ли найдется место в устройстве его будущего.

Боуз подчеркнул, что, несмотря на сложные обстоятельства, географическое и культурное соседство двух стран играет ключевую роль. Взаимозависимость между ними останется важным фактором, который будет определять их отношения в долгосрочной перспективе.

К слову, ранее на Западе пришли в ужас из-за плана Парижа и Киева против Москвы. Парижский лидер повел себя крайне агрессивно.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

"Украина - лишь закуска": в Польше раскрыли правду о цели Запада

Журналисты уверяют, что США и ЕС используют конфликт для своего обогащения

Семья Асада скупила в России недвижимости на 40 млн долларов

Стало известно, где может поселиться беглый президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей