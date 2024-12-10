Ситуация становится все более напряженной

В западной прессе активно муссируется тема возможного ввода бойцов Североатлантического альянса на украинскую территорию для противостояния армии России. Со срочным заявлением по этому поводу выступили в польском Минобороны.

Так, министр нацобороны этой страны Владислав Косиняк-Камыш эмоционально прокомментировал обсуждения о возможном вводе натовских войск на земли Незалежной. Он подчеркнул, что такие заявления являются не более чем спекуляциями. Подобного рода вбросы звучат из разных стран, однако никаких конкретных оснований под ними нет.

Министр напомнил, что идея о вводе европейских военных на украинскую территорию была озвучена в феврале французским лидером Эммануюлем Макроном. Однако, по словам Косиняка-Камыша, во время его недавней встречи с французским министром обороны эта тема больше не поднималась, что подтверждает ее гипотетический характер и отсутствие у Парижа серьезных планов в этой сфере.

Ранее Москва заявляла, что появление иностранных военных на территории Украины может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до необратимых. Российская сторона подчеркнула, что считает такие действия недопустимыми и предупреждает о возможной эскалации конфликта.

К слову, ранее в Европе раскрыли финал конфликта на Украине.