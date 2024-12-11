Противник продолжает агрессивные действия

Таганрог ночью подвергся нападению со стороны украинского противника. Всушники устроили ракетный обстрел мирного города, в результате которого был поврежден промышленный объект, а также уничтожены 14 автомобилей, расположенных на стоянке. О происшествии сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. Несмотря на значительные разрушения, пострадавших среди мирных жителей нет.

Спустя некоторое время градоначальник Светлана Камбулова уточнила, что район инцидента был оперативно оцеплен для проведения обследования территории и ликвидации последствий атаки. Специалисты ведут работы, чтобы оценить степень повреждений и устранить возможные угрозы.

Агрессивные действия противника продолжаются, и ситуация в приграничных регионах остается напряженной. Органы местного самоуправления и службы безопасности предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и предотвращения дальнейших инцидентов.

Местные власти подчеркнули, что контроль над ситуацией сохраняется. Экстренные службы оперативно реагируют на происходящее и делают все необходимое для обеспечения безопасности. Жителям города рекомендуется соблюдать осторожность и следовать указаниям официальных источников информации.

Ранее Минобороны Польши выступило с громким заявлением о вводе войск на территорию Украины.