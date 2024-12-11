Ситуация в Киеве выходит из-под контроля

Украинский депутат Артем Дмитрук сделал заявление, которое вызвало широкий резонанс. Парламентарий Верховной рады бросился с неожиданной просьбой к России, США и Белоруссии. Он предложил этим трем державам взять на себя ответственность за будущее его родной страны. Политик с горечью констатировал, что Незалежная давно утратила свою субъектность и суверенитет, поэтому ее дальнейшую судьбу должны определить внешние силы.

Государственный деятель обратился к представителям этих трех стран с просьбой выдвинуть кандидатов на управление страной и устранить текущую власть, которую он охарактеризовал как разрушительную.

"Мы слабые, да, мы признаемся. Мы, Украина слабые, потеряли свою субъектность", – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, первым шагом должно стать создание временного правительства под совместным контролем Москвы, Вашингтона и Минска. Это правительство, в свою очередь, организовало бы выборы, которые также прошли бы под наблюдением международных комиссий.

Такие слова украинского депутата можно рассматривать как проявление отчаяния на фоне политического кризиса. Дмитрук подчеркнул, что его предложение исходит из реального положения дел, так как Украина уже не может справиться с внутренними проблемами самостоятельно.

Тем временем, киевский режим продолжает агрессию против нашей страны. Сегодня ночью, 11 декабря, всушники напали на Таганрог.