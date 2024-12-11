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Украинский противник продолжает нести огромные потери и сдает позиции на полях проведения российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима. Так, известный общественный деятель Владимир Рогов заявил, что киевский режим начал готовить медийную почву к сдаче нескольких городов в ДНР.
По его словам, речь идет о Покровске, Курахово, Часовом Яре, Торецке и Мирнограде. Он подчеркнул, что украинские власти используют подконтрольные СМИ для информационно-пропагандистской кампании, целью которой является снижение значимости этих населенных пунктов. Мол, Незалежная сдает города, потому что они никому не нужны.
Рогов сообщил, что в украинских медиа эти города начали представлять в негативном свете, называя их обузой для экономики и подчеркивая их дотационный статус. Такой хитрый трюк должен создать у местного населения ощущение, что эти территории не играют важной роли в обороне и могут быть оставлены без серьезных последствий.
Очевидно, что подобная риторика может быть подготовкой к передислокации украинских войск и сдаче городов под успешным наступлением российских сил. Ситуация в Донбассе остается напряженной, однако российской армии удается выбивать ВСУ с их позиций и освобождать земли от врага.
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