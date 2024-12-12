Песков заявил об ответе Москвы на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу

Кремль объявил о жестком возмездии за атаку ВСУ по Таганрогу
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим пожалеет о своих действиях

Российская армия готовит ответ на удар ВСУ по Таганрогу, который был нанесен противником с использованием американских ракет ATACMS. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что решение о времени и форме ответа будет принято исходя из целесообразности.

Голос Кремля напомнил о заявлении главного оборонного ведомства нашей страны, сделанном ранее. В нем было подчеркнуто, что возмездие за атаку будет неизбежным. Пресс-секретарь уточнил, что ответные меры будут предприняты в установленное время и с использованием соответствующих средств.

Ранее сообщалось, что утром 11 декабря украинский противник выпустил шесть ракет ATACMS по территории Ростовской области, целясь в военный аэродром. Все ракеты были успешно перехвачены российскими средствами ПВО, что предотвратило серьезные разрушения и жертвы.

Таким образом, киевский режим продолжает использовать западное оружие для нападения на земли нашей страны. Кремль подчеркнул, что такие действия не останутся без последствий, а ответ будет соразмерным угрозе.

К слову, ранее стало известно об окончательном решении Евросоюза по России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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