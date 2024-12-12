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Российская армия готовит ответ на удар ВСУ по Таганрогу, который был нанесен противником с использованием американских ракет ATACMS. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что решение о времени и форме ответа будет принято исходя из целесообразности.
Голос Кремля напомнил о заявлении главного оборонного ведомства нашей страны, сделанном ранее. В нем было подчеркнуто, что возмездие за атаку будет неизбежным. Пресс-секретарь уточнил, что ответные меры будут предприняты в установленное время и с использованием соответствующих средств.
Ранее сообщалось, что утром 11 декабря украинский противник выпустил шесть ракет ATACMS по территории Ростовской области, целясь в военный аэродром. Все ракеты были успешно перехвачены российскими средствами ПВО, что предотвратило серьезные разрушения и жертвы.
Таким образом, киевский режим продолжает использовать западное оружие для нападения на земли нашей страны. Кремль подчеркнул, что такие действия не останутся без последствий, а ответ будет соразмерным угрозе.
К слову, ранее стало известно об окончательном решении Евросоюза по России.
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