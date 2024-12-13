Важной информацией поделились в подполье

В ночь на 13 декабря российские военные нанесли удар по закрытому аэродрому в столичном граде Незалежной. По данным пророссийских источников, данная воздушная гавань используется для обучения пилотов и хранения техники. Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он рассказал, что взрыв произошел примерно в одну минуту после полуночи в районе Жулян. По его словам, в зоне поражения как раз и находится аэродром, связанный с Авиационным Университетом. Он отметил, что это место остается засекреченным, а доступ к нему ограничен.

По данным сопротивления, на аэродроме находятся ангары, склады, служебные помещения и жилые зоны. Лебедев сообщает, что там продолжается обучение украинских пилотов. Эти любопытные данные поступили от его коллег-подпольщиков.

"Место весьма загадочное, по большей части доступ закрыт", – отметил он.

Официальные украинские власти пока не подтвердили эту информацию и не прокомментировали ситуацию. Также отсутствуют данные о последствиях удара или возможных разрушениях на объекте.

К слову, ранее Кремль объявил о жестком возмездии атаку украинской армии по Таганрогу. Киевский режим обязательно пожалеет о своих действиях.