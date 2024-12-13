Армия России ударила по закрытому аэродрому в Киеве

Армия России ударила по секретному аэродрому в Киеве
Картинка: сгенерировано ИИ
Важной информацией поделились в подполье

В ночь на 13 декабря российские военные нанесли удар по закрытому аэродрому в столичном граде Незалежной. По данным пророссийских источников, данная воздушная гавань используется для обучения пилотов и хранения техники. Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он рассказал, что взрыв произошел примерно в одну минуту после полуночи в районе Жулян. По его словам, в зоне поражения как раз и находится аэродром, связанный с Авиационным Университетом. Он отметил, что это место остается засекреченным, а доступ к нему ограничен.

По данным сопротивления, на аэродроме находятся ангары, склады, служебные помещения и жилые зоны. Лебедев сообщает, что там продолжается обучение украинских пилотов. Эти любопытные данные поступили от его коллег-подпольщиков.

"Место весьма загадочное, по большей части доступ закрыт", – отметил он.

Официальные украинские власти пока не подтвердили эту информацию и не прокомментировали ситуацию. Также отсутствуют данные о последствиях удара или возможных разрушениях на объекте.

К слову, ранее Кремль объявил о жестком возмездии атаку украинской армии по Таганрогу. Киевский режим обязательно пожалеет о своих действиях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Кремль объявил о жестком возмездии за атаку ВСУ по Таганрогу

Киевский режим пожалеет о своих действиях

Интимную вещь Пугачевой выставили на продажу

На имени экс-примадонны можно обогатиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей