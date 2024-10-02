Дела Незалежной становятся все хуже

За последние сутки российские войска нанесли серию ударов по важнейшим объектам на территории украинского государства. Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.



Так, были разнесены энергообъекты, которыми киевский противник пользовался для обеспечения снабжения украинской армии. Сообщается, что серию мощных ударов нанесла российская авиация при поддержке боевых дронов, ракетных войск и артиллеристов.

В результате атак были поражены несколько объектов энергоинфраструктуры, которые снабжали подразделения ВСУ, что привело к частичной или полной утрате их функционирования.

Наши бойцы также нанесли удары по пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск", которая координировала действия украинских войск на этом направлении. Атака была направлена на дезорганизацию управления и связи командования ВСУ в регионе.

Кроме того, российские силы обстреляли скопления живой силы и военной техники противника в 135 различных районах. Удары были нацелены на ослабление логистических и оперативных возможностей украинской армии и сдерживание ее наступательных операций.

К слову, ранее стало известно о хитром плане НАТО по атаке России.