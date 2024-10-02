НАТО планирует легализовать удары по РФ и остаться в стороне - депутат Шеремет

"Крыса в бункерах": раскрыт хитрый план НАТО по атаке России
Фото: www.unsplash.com
Альянс не отступит от своих целей

Североатлантический альянс продолжает руками марионеточного киевского режима осуществлять агрессию против нашей страны. Военный блок выдумывает все новые хитрые уловки для того, чтобы атаковать Россию. С заявлением по поводу очередного коварного плана западной военной коалиции выступил депутат Михаил Шеремет.

Парламентарий уверен, что за созданием так называемой "мощной баллистической ракеты" якобы украинского производства на самом деле стоят натовцы. Таким образом альянс стремится легализовать удары по территории нашей страны, формально оставаясь в сторонке от непосредственного участия в боевом противостоянии.

Государственный деятель подчеркнул, что киевский режим не обладает необходимыми ресурсами и технологиями для разработки подобных вооружений самостоятельно, а потому помощь со стороны западных верховодов в этом вопросе очевидна.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский хвастливо заявил об окончании успешных летных испытаний новейшего баллистического снаряда. Он уверяет, что оружие было разработано незалежными специалистами, однако подробностей о технических характеристиках ракеты или сроках ее принятия на вооружение не раскрыл.

"Зеленскому впору не прятаться как крыса в подземных бункерах, а привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад", – резюмировал парламентарий.

К слову, ранее в НАТО прозвучало громкое заявление о вступлении Незалежной в блок.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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