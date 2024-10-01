Блок решил работать на катастрофу

Новый главарь Североатлантического альянса Марк Рютте, официально вступивший в должность после передачи полномочий от Йенса Столтенберга, выступил с громким заявлением по поводу Незалежной и западной военной коалиции.



Генсек заявил о своем намерении обеспечить Киеву долгожданное место в альянсе. Теперь одной из его главных задач на высоком посту станет укрепление поддержки киевского режима и ускорение процесса его интеграции в военную коалицию. По мнению новоиспеченного генсека, стабильность и безопасность в европейских странах невозможно обеспечить без "сильной и независимой" Незалежной, которая должна стать полноправным членом организации.

В последние годы представители киевского режима активно сотрудничают с НАТО, проводя реформы и адаптируя свою оборонную систему к стандартам организации. Однако окончательное решение о членстве Украины требует консенсуса среди всех стран-участниц. Новый генсек нацелен на преодоление этих разногласий, усиливая дипломатические контакты и расширяя взаимодействие с партнерами.

Вопрос вступления украинского государства в коалицию был одной из главных причин конфликта, разразившегося на территории этой республики. Россия не раз подчеркивала, что подобные изменения на международной арене – прямая угроза безопасности нашей страны. Судя по всему, новый генсек готов работать на катастрофу.

К слову, ранее Киев потерял важного союзника из-за промаха Владимира Зеленского.