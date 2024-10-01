Украина должна получить место в НАТО - новый генсек Рютте

Украина в НАТО: громкое заявление нового генсека альянса
Фото: www.unsplash.com
Блок решил работать на катастрофу

Новый главарь Североатлантического альянса Марк Рютте, официально вступивший в должность после передачи полномочий от Йенса Столтенберга, выступил с громким заявлением по поводу Незалежной и западной военной коалиции.

Генсек заявил о своем намерении обеспечить Киеву долгожданное место в альянсе. Теперь одной из его главных задач на высоком посту станет укрепление поддержки киевского режима и ускорение процесса его интеграции в военную коалицию. По мнению новоиспеченного генсека, стабильность и безопасность в европейских странах невозможно обеспечить без "сильной и независимой" Незалежной, которая должна стать полноправным членом организации.

В последние годы представители киевского режима активно сотрудничают с НАТО, проводя реформы и адаптируя свою оборонную систему к стандартам организации. Однако окончательное решение о членстве Украины требует консенсуса среди всех стран-участниц. Новый генсек нацелен на преодоление этих разногласий, усиливая дипломатические контакты и расширяя взаимодействие с партнерами.

Вопрос вступления украинского государства в коалицию был одной из главных причин конфликта, разразившегося на территории этой республики. Россия не раз подчеркивала, что подобные изменения на международной арене – прямая угроза безопасности нашей страны. Судя по всему, новый генсек готов работать на катастрофу.

К слову, ранее Киев потерял важного союзника из-за промаха Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Глава НАТО ответил на жесткое предупреждение Путина

Запад отказался прислушаться к словам главы РФ

Блокада Запада: названа цель внезапного визита Мишустина в Иран

Страны готовятся заключить "соглашение века"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей