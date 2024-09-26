Эксперт оценил вероятность ядерного удара по Украине после решения Путина

Оценена вероятность ядерного удара по Украине после решения Путина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Предупреждение президента в большей степени было предназначено для НАТО

Изменения в ядерной доктрине России вряд ли приведут к ядерным ударам по Украине в случае роста эскалации, считает военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, недавнее решение Путина связано с данными, которые Москва могла получить о дальнейших действиях Запада по закрытым каналам.

Эксперт отметил, что своим объявлением российский лидер подтвердил: ничего не сможет остановить Россию от нанесения всеобъемлющего ответного удара. Однако каким оружием он будет осуществлен – вопрос открытй. В российском арсенале есть и неядерные ракеты, способные уничтожать целые города.

Михайлов считает, что дальнобойная атака со стороны Украины вряд ли приведет к ядерной эскалации. 

"Скорее всего, масштабный ответ будет в случае атаки со стороны стран НАТО. <…> Со стороны Украины такое возможно вряд ли", – указал он.

По его мнению, своим решением Путин хотел предупредить Запад, что любые удары по территории России, даже с использованием третих стран, приведут к ответным атакам по натовским базам.

Ранее стало известно о подготовке НАТО к прямому конфликту с Россией. Журналистам удалось узнать некоторые подробности западного плана противостояния, которое по некоторым оценкам может случится уже через пять лет.

Источник: телеканал "360"
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