Эксперт оценил вероятность ядерного удара по Украине после решения Путина

Предупреждение президента в большей степени было предназначено для НАТО

Изменения в ядерной доктрине России вряд ли приведут к ядерным ударам по Украине в случае роста эскалации, считает военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, недавнее решение Путина связано с данными, которые Москва могла получить о дальнейших действиях Запада по закрытым каналам.

Эксперт отметил, что своим объявлением российский лидер подтвердил: ничего не сможет остановить Россию от нанесения всеобъемлющего ответного удара. Однако каким оружием он будет осуществлен – вопрос открытй. В российском арсенале есть и неядерные ракеты, способные уничтожать целые города.

Михайлов считает, что дальнобойная атака со стороны Украины вряд ли приведет к ядерной эскалации.

"Скорее всего, масштабный ответ будет в случае атаки со стороны стран НАТО. <…> Со стороны Украины такое возможно вряд ли", – указал он.

По его мнению, своим решением Путин хотел предупредить Запад, что любые удары по территории России, даже с использованием третих стран, приведут к ответным атакам по натовским базам.

Ранее стало известно о подготовке НАТО к прямому конфликту с Россией. Журналистам удалось узнать некоторые подробности западного плана противостояния, которое по некоторым оценкам может случится уже через пять лет.