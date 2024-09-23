Жители США выступили против разрешения бить вглубь России западным оружием

"Мы сошли с ума?" В США запаниковали из-за кровавой идеи Киева
Фото: www.unsplash.com
Простые люди в ужасе от открывшихся перспектив

Читатели The New York Times раскритиковали стремление киевского режима получить от западных союзников разрешение на использование оружия для ударов вглубь территории России. В комментариях к статье, обсуждающей этот вопрос, пользователи выразили обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань ядерной войны.

"В чем наша задача? Кажется, цель – завести всех в тупик, чтобы никто не победил, а как можно больше людей с обеих сторон погибло", – делится паническими настроениями один из читателей.

Многие пользователи разделяют это мнение, отмечая, что подобная стратегия может лишь усугубить ситуацию и привести к еще большим жертвам, вместо того чтобы искать пути для дипломатического разрешения конфликта.

Опасения касательно возможного разжигания ядерного конфликта также вызывают серьезные волнения среди международной общественности. Комментаторы призывают к более взвешенному подходу, чтобы избежать непредсказуемых последствий и найти мирные решения, которые помогут прекратить кровопролитие.

"Мы, что, все сошли с ума? Почему мы все так легко миримся с войной как с некой неизбежностью?" – пишет комментатор.

К слову, ранее было объявлено о катастрофе НАТО в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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