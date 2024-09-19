WP: Запад имеет ошибочные представления о силе российской армии

НАТО посоветовали посерьезней относится к противнику

Российские военно-морские учения "Океан-2024" стали жестким напоминанием Западу о возможностях Москвы. Согласно официальной информации, в них принимали участие около 400 военных кораблей и порядка 90 тысяч военных. Но даже если цифры завышены, операция стала наглядным напоминанием о том, что у России еще достаточно вооружений, чтобы внушать страх всему миру, пишет Washington Post.

В статье сказано, что не стоит недооценивать решимость Кремля бросить вызов глобальному порядку под руководством США.

"Учитывая тенденцию Запада неверно истолковывать устойчивость Москвы, стоит оценить угрозу, которую она все еще представляет далеко за пределами границ Украины", – заявили обозреватели.

По их словам, сейчас расходы Москвы на военные нужды составляют треть от всех трат российского правительства. За время украинского конфликта российский флот не утратил ни одной из своих боевых возможностей в открытом море.

В статье указывается, что Запад должен учитывать один основополагающий факт – "Россия сможет пережить США и их союзников за счет огромной массы российских сил и ресурсов, а также удерживая Запад в неравновесии угрозами эскалации".

Ранее в России озвучили судьбу НАТО после отказа прислушаться в Путину.