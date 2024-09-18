Москва может прибегнуть к особому плану действий

Западные политики ежедневно заявляют о необходимости разрешить ВСУ наносить удары по российской территории собственным оружием. Они утверждают, что это не станет пересечением красных линий, а будет законным правом Украины на собственную защиту. Однако в России имеют совсем другую точку зрения.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук утверждает, что если в НАТО откажутся прислушаться ко всем предупреждениям Владимира Путина, то Москве придется прибегнуть к особому плану. Какому именно – он не пояснил, лишь указав, что действия станут ответом на положительное решение по дальнобойным снарядам.

"Если такие ракеты будут применены, мы начнем применять все силы и средства по особому плану. Вариантов есть очень много", – заявил аналитик.



По его словам, Великобритания и США уже поняли, что российский президент не шутит и приостановили свою воинствующую риторику.

Ранее западные СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден отказывается давать разрешение Украине использовать поставленное ими оружие для ударов по России. Оказывается, он опасается реакции Москвы, которая может задеть не только Киев, но и Вашингтон. Например, лидер полагает, что в конечном счете это решение приведет к неконтролируемой эскалации, которая перейдет в прямое противостояние между Россией и НАТО.