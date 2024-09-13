"Военная хроника" сообщила о скоплении военной авиации НАТО у границы России

Рой военной авиации НАТО заметили у границы России
Фото: tataquax from Japan / wikipedia.org
Они вели разведку

Российская разведка зафиксировала повышенную активность разведывательных самолетов НАТО у границ России. Об этом сообщает RT со ссылкой на "Военную хронику".

Поблизости с российскими регионами была зафиксирована шведская, финская и норвежская техника. Это Boeing Poseidon MRA1, Boeing P-8A Poseidon и Learjet 35A. Основное их предназначение – разведывательная деятельность.

Подобную активность самолетов НАТО заметили во время обсуждения потенциальных ударов дальнобойным оружием по России со стороны Украины. Ранее деятельность западных разведчиков обнаруживалась в преддверии крупных атак по российским регионам.

В России утверждают, что если Запад даст разрешение бить дальнобойными ударами по России, то это будет являться прямым участием в конфликте со стороны НАТО. Ранее в Британии, комменитруя подобное заявление Владимира Путина, указали, что Москва первая напала на украинские территории.

Источник: RT

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