"Военная хроника" сообщила о скоплении военной авиации НАТО у границы России

Они вели разведку

Российская разведка зафиксировала повышенную активность разведывательных самолетов НАТО у границ России. Об этом сообщает RT со ссылкой на "Военную хронику".

Поблизости с российскими регионами была зафиксирована шведская, финская и норвежская техника. Это Boeing Poseidon MRA1, Boeing P-8A Poseidon и Learjet 35A. Основное их предназначение – разведывательная деятельность.

Подобную активность самолетов НАТО заметили во время обсуждения потенциальных ударов дальнобойным оружием по России со стороны Украины. Ранее деятельность западных разведчиков обнаруживалась в преддверии крупных атак по российским регионам.

В России утверждают, что если Запад даст разрешение бить дальнобойными ударами по России, то это будет являться прямым участием в конфликте со стороны НАТО. Ранее в Британии, комменитруя подобное заявление Владимира Путина, указали, что Москва первая напала на украинские территории.