Он заявил, что первой провоцировать начала Москва

Британский премьер-министр Кир Страмер ответил на недавнее заявление Владимира Путина об участии западных стран в конфликте с Россией. Политик указал, что это не они напали на другую страну, а Украина в такой ситуации имеет право на самооборону.

Ранее российский президент говорил, что разрешение бить по российским территориям с помощью дальнобойного оружия будет означать прямое участие НАТО в конфронтации. То есть, они начнут войну с Россией. По его словам, ВСУ не смогут самостоятельно бить подобными снарядами, поскольку им нужны специализированные разведданные, которые может предоставить только Запад.

"Россия сама начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась на Украину. Россия могла бы немедленно положить конец этому конфликту", – заявил Стармер.

Премьер Британии утверждает, что они попросту поддерживают право Украины на самооборону и представляют возможности для соответствующего обучения. И ни в малейшей степени Лондон не стремится к прямой войне с Москвой.

Такое заявление Стармер сделал перед встречей с Джо Байденом на фоне разговоров о снятии ограничений на использование дальнобойных вооружений для ударов по России. Накануне он отказался комментировать этот вопрос перед журналистами, отметив, что США не могут принять подобное решение без консультаций с Британией.

Ранее сообщалось, что в Штатах произошел раскол из-за решения об ударах по российской территории дальнобойным оружием.