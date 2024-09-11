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Западные аналитики отмечают, что в американских правящих кругах наметился раскол по вопросу о возможности разрешения киевскому режиму наносить удары вглубь территории Российской Федерации. Обсуждение этого вопроса вызвало разные мнения среди политических и военных элит США.
По словам экспертов, Пентагон и американское разведывательное сообщество выступают с предостережениями по поводу использования дальнобойного оружия для атак на русские земли. Они считают, что такие действия могут привести к серьезной эскалации конфликта и вызовут ответные меры со стороны Москвы, что усугубит и без того напряженную ситуацию в регионе.
Тем не менее, в американских политических кругах есть те, кто поддерживает идею усиления военной помощи Украине, включая поставки дальнобойных систем вооружения и разрешение использовать их, как заблагорассудится ВСУ. Эти сторонники утверждают, что это позволит украинцам более эффективно защищаться и отражать атаки, а также нарушить российские линии снабжения.
Однако, несмотря на внутренние разногласия, многие аналитики уверены, что США будут держать взвешенную политику по поддержке Украины, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, так как боятся получить сдачи. Впрочем, от американцев можно ждать чего угодно – они явно работают на эскалацию ситуации.
К слову, ранее было объявлено об опасном времени для России и НАТО.
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