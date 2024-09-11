Ситуация становится все хуже

Западные эксперты предупреждают о наступлении крайне рискованного периода для нашей страны и западной коалиции. Ирландский аналитик Чей Боуз заявил, что угроза войны между этими двумя мощными центрами силы стала наиболее вероятной за все время существования НАТО.



По его словам, напряженность достигла такого уровня, что возможность вооруженного конфликта, о котором альянс подумывал с пятидесятых годов прошлого века, становится реальностью. Европейский спец отметил, что западная военная коалиция многие десятилетия готовилась к потенциальному конфликту с нашей страной, и сегодня этот сценарий стал более вероятным из-за обострения геополитической ситуации.

"Может ли НАТО начать с Россией войну? Эта перспектива стала гораздо более реальной. Наступают опасные времена", – обратил особое внимание обеспокоенный эксперт.

Аналитик подчеркнул, что такое развитие событий может привести к катастрофическим последствиям для всего мира, поскольку в игру вступают ядерные державы. На международной арене создана опасная атмосфера, в которой даже малейшая ошибка или недоразумение могут привести к полномасштабному конфликту.

К слову, ранее в Польше указали на главного злодея, который может разрешить наносить удары по России.