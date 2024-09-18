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Эстонские власти приняли решение пойти на очередную антироссийскую провокацию. Прямо у наших границ была открыта новая военная база.
Как стало известно, на юге республики, в селе Йуба, что находится недалеко от города Выру, была открыта новая военная база под названием Reedo. Этот военный объект состоит из 14 строений и способен разместить до 1 тысячи человек. Ожидается, что на базе будет дислоцирована вторая эстонская бригада, а также контингент войск из других государств-участников Североатлантического альянса.
Развитие военной инфраструктуры в Эстонии стало прямым продолжением нарастающей активности блока НАТО у западных границ России, что неоднократно вызывало озабоченность со стороны Москвы. Наша страна в последние годы выражает беспокойство по поводу усиления присутствия альянса вблизи своих границ, называя это беспрецедентной военной активностью.
В дополнение к размещению войск на базе планируется проведение совместных учений с участием других стран альянса. Это событие еще больше усиливает напряженность в отношениях между Россией и НАТО. Тем временем в западных странах такие действия называют частью общей стратегии военной коалиции по обеспечению "безопасности" стран Балтии.
К слову, ранее армия России уничтожила вторгшихся под Курск американцев.
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