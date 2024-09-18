Армия России разбила под Суджей американскую ЧВК

Вторгшиеся под Курск американцы уничтожены армией России
Фото: www.unsplash.com
Головорезов перебили

В ходе боевых действий в Суджанском районе Курской области российские войска ликвидировали американцев, которые вторглись на территорию нашей страны рука об руку с украинскими головорезами. Прибывшие из США наемники отправились на тот свет.

Кроме того, наши бойцы стерли с лица земли несколько бригад всушников и подразделение сил спецопераций. Такими хорошими новостями с журналистами поделился командир одного из отрядов чеченского спецназа, которого в рядах военных зовут "Аид".

Что касается уничтоженных американцев, речь идет о группировке из американской частной военной компании Forward. Наш военный особо подчеркнул, что американские наемники представляли собой высококвалифицированных профессионалов, прошедших специальную подготовку.

Очевидно, что участие таких наемников свидетельствует о международном характере конфликта. К счастью, российские силы в очередной раз смогли разбить как украинские войска, так и отряды иностранных боевиков, продемонстрировав свое превосходство на поле боя. Такие операции показывают эффективность российской армии в противостоянии не только с украинскими силами, но и с профессиональными военными, работающими по контракту в частных структурах.

Разгром под Суджей стал важным шагом в ослаблении сил противника на этом участке фронта. В настоящее время российские войска продолжают наступление, вытесняя врага из Курской области.

К слову, ранее стало известно об атаке ВСУ на Тверскую область.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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