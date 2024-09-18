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Бойцы армии России продолжают успешно уничтожать военную инфраструктуру украинского противника. Так, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что ряд украинских аэродромов был уничтожен.
В ведомстве отчитались о нанесении масштабных ударов по объектам аэродромной инфраструктуры украинского государства в рамках специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. В официальной сводке министерства говорится, что наша авиация, боевые дроны, ракетные войска и артиллеристы отлично отработали и поразили ряд ключевых объектов противника.
Основными целями атак стали объекты энергетики, обеспечивавшие работу военной машины Незалежной, инфраструктура аэродромов, а также цеха по сборке вражеских "крылатых бойцов". Кроме того, удары были нанесены по скоплениям живой силы и бронемашин украинской армии
Эти удары направлены на подрыв боеспособности украинских войск и разрушение их логистической цепочки. Поражение аэродромной инфраструктуры и заводов по сборке дронов является важной частью стратегии по лишению украинских сил возможности совершать агрессию против мирных российских регионов.
На данный момент не сообщается о точных последствиях и потерях с украинской стороны, однако удары по столь важным объектам могут существенно ослабить способность Украины к ведению боевых действий в ближайшей перспективе.
К слову, ранее было объявлено о ликвидации американцев, которые вторглись на российские земли.
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