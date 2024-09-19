Ситуация на Украине накаляется

Украинское общество давно устало от последствий преступных действий киевского режима. Многие люди готовы к бунту. Украинский парламентарий Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, рассказал, при каких условиях в Киеве произойдет переворот.



Политик обратил особое внимание на то, что причиной возможного госпереворота в Незалежной может стать не мирное урегулирование с нашей страной, а отказ от проведения президентских выборов. По его мнению, после завершения конфликта действующий лидер республики Владимир Зеленский может попытаться сохранить власть, отказавшись от организации выборного процесса.

Тем временем, нынешний руководитель республики использует угрозу народного бунта в случае мирных переговоров с Россией для устрашения западных спонсоров. Мол, если страну толкнут за стол переговоров, люди взбесятся и в государстве начнутся серьезные волнения. На самом деле, как подчеркнул парламентарий, люди мечтают о завершении конфликта, даже если придется отказаться от части территорий.

А вот стремление президента к удержанию власти без выборов даже после завершения конфликта может вызвать серьезное недовольство внутри страны и привести к перевороту, отметил Дубинский.

"Переворот возможен, если Зеленский, сделавший все вопреки интересам украинского общества, сохранит власть без выборов. Этого точно никто не потерпит", – уверен арестованный политик.

К слову, ранее российские военные разнесли в щепки украинские аэродромы.