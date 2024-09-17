CNN: Пентагон начал сокращать объемы поставок Украине

Производители не успевают восполнять темпы потребления вооружения

Пакеты военной помощи Украине со стороны США стали серьезно сокращаться в объеме, поскольку в Вашингтоне опасаются из-за нехватки ресурсов на собственные нужды. Сейчас производители вооружения пытаются догнать отставание, которое возникло на фоне российско-украинского конфликта, сообщает CNN.

У действующей администрации Байдена еще есть запас в 6 млрд долларов, которые потенциально можно потратить на вооружение Украины. Однако у Пентагона нет инвентаря для отправки, говорят источники.

Минобороны США просит дать отсрочку, прежде чем у них получится реализовать средства от Конгресса на сбор военной помощи. Для украинского конфликта это является резким поворотом событий по сравнению с прошлым годом, когда не получалось договориться о дополнительном финансировании при забитых военных складах.

Если 2,5 года назад ежегодно военные компании производили 15 тысяч артиллерийских снарядов, то сейчас наладили производство в 40 тысяч ракет. Однако американцам потребуется больше года, чтобы наладить выпуск 100 тысяч снарядов, как того требуют обстоятельства.

"Процесс наращивания производства идет по графику, но он займет годы, требуя новых мощностей, расширенных заводов и готовности Конгресса выделить деньги", – указывается в статье.

Ранее стало известно, почему Байден отказывается разрешать Киеву наносить удары по российским территориям дальнобойным оружием.