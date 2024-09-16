Bloomberg: Байден не разрешает дальнобойные удары из-за страха перед Россией

Главу США подталкивают к радикальному решению

Американский президент Джо Байден уже довольно долго не разрешает Украине наносить удары дальнобойными ракетами западного производства по российским территориям. По сообщению Bloomberg, он опасается, что это станет пересечением одной из красных линий, обозначенных ранее Кремлем.

Байден считает, что разрешение Вашингтона использовать подобное вооружение приведет к неконтролируемой эскалации, которая в результате закончится прямой войной между Россией и НАТО. Не исключено, что с использованием ядерного оружия.

Это не единственный страх главы США. Второй заключается в том, что в результате его решения российские войска обрушат на Украину мощнейший швал ракет, который страна и ее войска будут не в состоянии выдержать.

По словам журналистов, подобная позиция ставит в неловкое положение Камалу Харрис, которая до сих пор не представила никаких идей, способных положить конец конфронтации между Москвой и Киевом. Позиция Трампа по завершению конфликта также выглядит неоднозначной. В результате все это может подтолкнуть Байдена принять решение в пользу украинцев, надеясь, что это может дать им более сильные позиции при возможном мирном урегулировании в будущем.

"Если Байден сможет донести два послания – подтверждение решимости Америки и глобальный призыв к переговорам, – он оставит после себя столь сильное наследие, что Харрис сможет его развивать, а Трамп не сможет его разрушить, даже если попытается", – подытожили в статье.

Ранее в Латвии призвали разрешить удары по российским аэродромам.