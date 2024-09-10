Байден и Стармер обсудят разрешение Киеву бить дальнобойным оружием по России

В США сделали новое громкое заявление об ударах ракетами вглубь России
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон ни перед чем не остановится

Американский лидер Джо Байден в конце рабочей недели запланировал провести переговоры с руководителем правительства Британии Киром Стармером по поводу возможности дать украинской армии право использовать дальнобойное западное оружие для ударов ракетами по территории нашей страны.

С таким очередным громким заявлением по поводу эскалации ситуации и развязывания рук киевскому режиму выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что Вашингтон и Лондон собираются тщательно проанализировать ситуацию, чтобы оценить, как их помощь может наиболее эффективно поддержать Украину в борьбе против России.

"Мы хотим быть уверенными, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо нашим украинским партнерам в ближайшие недели и месяцы", – объявил представитель вашингтонской администрации.

Одним из ключевых аспектов обсуждения станет вопрос о предоставлении Украине права по собственному усмотрению использовать дальнобойные системы вооружения. Это решение является чрезвычайно чувствительным, поскольку применение таких видов оружия может привести к эскалации конфликта, особенно если удары будут наноситься вглубь российских земель.

Однако США и Великобритания считают, что при текущем плачевном положении украинских вояк нужно сделать все для того, чтобы они окончательно не проиграли. Вашингтон все ближе к тому, чтобы позволить противнику бить вглубь наших территорий.

К слову, ранее была описана незавидная судьба украинского лидера Владимира Зеленского после громкого заявления Виктории Нуланд.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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