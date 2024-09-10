Украинские бойцы используют игровую приставку для управления турелями

Всушники нашли необычное применение игровой приставке на фронте
Картинка: сгенерировано ИИ
Украинцам не откажешь в смекалке

В информационном пространстве появились любопытные новости о неожиданном применении игровой приставки в рядах украинской армии. Всушники начали использовать портативную игровую консоль Steam Deck для дистанционного управления боевыми турелями.

По данным источников, консоль, разработанная для видеоигр, адаптирована под военные нужды и позволяет эффективно контролировать турели на удалении. Это решение оказалось удобным и экономичным, так как гаджет обладает мощными техническими характеристиками и прост в использования, что делает его пригодным для таких нестандартных задач.

На фоне череды провалов на разных направлениях ведения боевых действий украинцы пытаются хотя бы как-то улучшить свое положение. Всушникам приходится идти на хитрости. Тем не менее, инновационный подход украинских вояк демонстрирует, как гражданские технологии могут находить применение в условиях реального боевого конфликта, предоставляя дополнительное преимущество в управлении вооружением.

К слову, ранее в США сделали новое громкое заявление об ударах вглубь России.

Источник: Business Insider ✓ Надежный источник
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