Однако есть и те, кто против этого - и их большинство

Опросы общественного мнения показывают, что поддержка переговоров с Москвой постепенно растет с тех пор, как контрнаступление Украины в прошлом году провалилось, хотя до сих пор большинство настроено продолжать борьбу за возвращение территорий, сообщает The Wall Street Journal.

При этом существует одна группа населения, которая смотрит на вопрос потенциальных переговоров с Россией категорически отрицательно – это ветераны и действующие военные. Их 18%. Порядка 15% заявили, что готовы устроить вооруженный протест, если киевские власти согласятся на сделку с россиянами, на которую они не дали одобрения.

Однако все отмечают, что усталось от конфликта есть не только на Украине, но и на Западе. Хотя некоторые участники военных действий продолжают верить, что есть шанс вернуть значительную часть потерянных регионов под свой контроль.

"Если мы хотим мира, который продлится долго, нам нужно навредить им (россиянам) как можно сильнее", – говорят командиры.

Тем не менее, среди молодежи все больше появляется настроений завершить конфронтацию как можно скорее, даже если они будут невыгодными для Украины.

Российская сторона говорит, что пока украинские военные находятся в Курской области, то речи о переговорах не может быть. Потенциально к урегулированию можно приступить, когда ВСУ будут выдворены за границу.