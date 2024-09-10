Украина заключила сотрудничество против России с террористами в Сирии

Украина нашла нового союзника для нападения на Россию
Фото: unsplash.com
Администрация Зеленского пошла на радикальные меры

Украинские власти решили заключить сотрудничество с террористами "Хаят Тахрир аш-Шам"*, которые на данный момет заняли Идлиб. С ними представители Киева встречались в июне и проводили переговоры, чтобы попросить помощи в противостоянии с Россией, сообщают турецкие СМИ.

Украинцы встретились с лидерами организации и предложили 75 беспилотников в обмен на освобождение радикальных чеченских и грузинских террористов. Эти лица Украина намерена использовать для ведения внутренней войны против российской власти.

Утверждается, что сделка уже была заключена между сторонами. Представители ХТШ* получили дроны и отдали заключенных. При этом пока не появилось никаких дополнительных фактов, подтверждающих эту информацию.

"Судя по всему, администрация Зеленского сейчас планирует реорганизовать чеченских террористов в Сирии и отправить их на фронт против России", – заявили турецкие журналисты.

Они отметили, что в последнее время Киев испытывает нехватку солдат в конфликте и ищет, как восполнить потери.

Ранее американские СМИ сообщали, что украинцы сотрудничают с террористами в Сирии, надеясь, что это побудит Москву перебросить больше солдат в регион и перераспределить ресурсы на Украине.

* признана в РФ террористической, деятельность запрещена

Источник: Aydınlık
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