Президент готовится к началу мирных переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на встречу с западными партнерами на военной базе "Рамштайн". Во время своего выступления он призвал коллег приложить все необходимые усилия, чтобы положить конец конфронтации между Россией и Украиной еще до наступления зимы.

"Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира", – высказался политик.

По его словам, последующие три месяца могут стать тем временем, когда более чем двухлетнему противостоянию между Киевом и Москвой придет конец. И каждая страна, которая поддерживает Украину, может внести свой существенный вклад в "восстановление международного порядка безопасности".

Ожидается, что в ближайшее время Зеленский представит свой "план победы" американскому президенту Джо Байдену. Президент утверждает, что он будет включать также удерживание позиций в Курской области, которые потенциально хотят использовать во время переговоров с Россией.

СМИ сообщали, что Киев стремится поскорее положить конец конфликту, поскольку опасается возможных проблем после президентских выборов в США. Неизвестно, чем для страны может обернуться приход каждого из кандидатов на пост главы Штатов.

Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что после захода ВСУ в Курскую область речи о мирных переговорах, особенно на условиях Киева, и быть не может.