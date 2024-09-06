Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до начала зимы

Зеленский официально объявил срок завершения конфликта с Россией
Владимир Зеленский. Кадр видео из соцсетей
Президент готовится к началу мирных переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на встречу с западными партнерами на военной базе "Рамштайн". Во время своего выступления он призвал коллег приложить все необходимые усилия, чтобы положить конец конфронтации между Россией и Украиной еще до наступления зимы. 

"Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира", – высказался политик.

По его словам, последующие три месяца могут стать тем временем, когда более чем двухлетнему противостоянию между Киевом и Москвой придет конец. И каждая страна, которая поддерживает Украину, может внести свой существенный вклад в "восстановление международного порядка безопасности".

Ожидается, что в ближайшее время Зеленский представит свой "план победы" американскому президенту Джо Байдену. Президент утверждает, что он будет включать также удерживание позиций в Курской области, которые потенциально хотят использовать во время переговоров с Россией.

СМИ сообщали, что Киев стремится поскорее положить конец конфликту, поскольку опасается возможных проблем после президентских выборов в США. Неизвестно, чем для страны может обернуться приход каждого из кандидатов на пост главы Штатов. 

Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что после захода ВСУ в Курскую область речи о мирных переговорах, особенно на условиях Киева, и быть не может.

Источник: РБК
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