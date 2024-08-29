Солдаты удачи зря сунулись на российские земли

Известный американский военный аналитик Дуглас Макгрегор заявил, что украинские бригады, кинутые в наступление под Курском, оказались в критическом положении. По его словам, войска не только не могут продолжать атаку, но и не имеют возможности отступить назад или сдаться в плен. Последнее обстоятельство особенно сильно касается наемников, которые в изобилии воюют на стороне ВСУ.



Полковник отметил, что под Курском находится большое количество солдат удачи из США, Британии и Польши. Очевидно, что сдача в плен для них может обернуться самыми плачевными последствиями. Часто с боевиками разговор короткий, более того, это приведет к обострению конфликта между Россией и коллективным Западом.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте для украинских подразделений настолько сложная, что шансы на выживание значительно снизились. По оценкам аналитика, атака на российские земли обернулась для всушников горами трупов.

"Прямо сейчас в живых осталось меньше половины бойцов, вошедших вначале. По крайней мере, от семи до восьми тысяч из первоначального числа убиты или ранены", – заявил американский полковник.

Такие колоссальные потери свидетельствуют о просчетах в тактике и планировании наступления. Полковник выразил сомнение в способности украинских сил выдерживать дальнейшее давление без значительных подкреплений и поддержки.

К слову, ранее Киев предупредили о катастрофе на поле боя.