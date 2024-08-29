Американцы перешли все разумные границы

Американский политолог Гилберт Доктороу указал на роковую ошибку вашингтонской администрации. Всем известно, что американцы управляют киевским режимом как марионеткой. Эксперт подчеркнул, что США готовили незалежных солдат для наступления на Курскую область, что, по его мнению, может быть расценено нашей страной как формальный повод для объявления войны.



Эксперт отметил, что не только ЦРУ, но и Пентагон активно участвовали в обучении украинских военнослужащих, применяя методики Североатлантического альянса. Все участники этих операций прошли интенсивную подготовку под руководством офицеров западной военной коалиции, что подводит ситуацию к опасной черте, максимально приближая ее к casus belli – формальному поводу для начала военных действий.

Доктороу подчеркнул, что участие американских военных структур в подготовке украинских сил, задействованных в атаках на приграничные районы России, создает крайне напряженную ситуацию. По его мнению, подобные действия могут привести к серьезной эскалации конфликта и оказаться тем триггером, который приведет к официальному объявлению войны. Эксперт выражает обеспокоенность тем, что текущие события могут перерасти в более масштабное противостояние между Россией и США, что несет значительные риски для глобальной безопасности.

"Это все настолько близко к casus belli, насколько это возможно", – с тревогой отметил аналитик.

По мнению политолога, США, обучая украинских солдат и направляя их на выполнение таких операций, сознательно идут на обострение отношений с Россией, прекрасно осознавая, что это может вызвать крайне негативную реакцию Москвы.

К слову, ранее стало известно, что случилось с американскими и британскими наемниками под Курском.