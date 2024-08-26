Украинцы добились нового витка эскалации

Вероломное нападение украинской армии на Курскую область, а также бесчисленные атаки крылатыми засланцами вглубь российских земель не могли остаться без ответа. Общество давно настаивает на мощном ударе возмездия. Сегодня, 26 августа, на территорию украинского государства была обрушена массированная ракетная атака.



Вооруженные силы нашей страны нанесли многочисленные удары по ключевым городам Незалежной. Сообщается о мощных взрывах в украинской столице: по данным местных информресурсов, на подступах к Киеву сработали системы противовоздушной обороны. Власти подтвердили информацию о работе ПВО в различных районах столицы.

Также зафиксированы взрывы в других регионах Украины. Сообщается о взрывах в Днепре и работе ПВО в Луцке. В Винницкой области, Хмельницком и Харькове также слышны взрывы. Власти объявили воздушную тревогу по всей территории Украины, предупреждая жителей о необходимости укрыться в безопасных местах.

Ситуация продолжает стремительно развиваться, вскоре появится обновленная информация по поводу происходящих событий и разрушений на Украине. Киевский режим сделал все для того, чтобы усугубить обстановку и добиться нового витка эскалации. Только сегодня утром украинские беспилотники напали на Саратовскую область, в результате чего несколько мирных граждан получили серьезные ранения.