Люди в панике

Сегодня ночью, 26 августа, Вооруженные силы Незалежной осуществили нападение на Саратовскую область. Целью украинских боевиков стали два города – Саратов и Энгельс. В Саратове из-за вероломной атаки украинцев повреждения получила жилая многоэтажка "Волга Скай". В нее попали обломки сбитого крылатого засланца. В результате этой атаки пострадали два человека, находившиеся в зоне поражения в момент инцидента.



По информации экстренных служб, оба пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. У них диагностированы серьезные ожоги и осколочные ранения. Медицинские специалисты продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь.

В Энгельсе в результате атаки ВСУ была повреждена крыша многоэтажки, также обломками посекло несколько машин, запаркованных во дворе. По предварительной информации, этот инцидент обошелся без пострадавших.

Известно, что нападение на оба города произошли около 6 утра. На Саратовскую область обрушились девять "крылатых бойцов". На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели, ведется расследование случившегося.

К слову, ранее боец отряда Максима Кривоноса призвал к бунту на Украине. Многие незалежные военные постепенно прозревают.