Несколько стран НАТО не выполнили обещание Украине по поставкам оружия

До сих пор Киев не получил то, на что надеется с июля

Источники утверждают, что несколько стран Североатлантического Альянса до сих пор не выполнили свои обещания по поставкам военной техники Украине, которые они дали в июле. В список помощи входили пять дополнительных систем большой дальности, сообщает Bloomberg.

Подобное промедление произошло на фоне операции ВСУ в Курской области. Украинский президент Владимир Зеленский ранее публично обратился к союзникам, возмущаясь, что вооружение слишком долго поставляется к фронтовой линии и призвал их ускориться. В частности он обратился к США, Великобритании и Франции.

Известно, что в рамках июльского транша Штаты, Германия и Румыния зареклись отправить по системе Patriot. Италия пообещала отправить систему SAMP-T "земля-воздух". Другие союзники обязались переслать иные системы вооружения и боеприпасы на Украину.

"По словам источников, многие из обещаний НАТО вряд ли будут выполнены к осени", – указано в статье.

При этом они ожидают, что к этому моменту Россия усилит бомбардировки Украины и, по всей вероятности, продвинется вперед в зоне СВО. Из-за этих ожиданий поддержка Киева на Западе остается крайне неравномерной.

Ранее появились сообщения, что украинцы стягивают военную технику под Одессу. Ожидается, что финальное противостояние с Россией состоится именно в этом городе.