Несколько стран НАТО не выполнили обещание Украине по поставкам оружия

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Источники утверждают, что несколько стран Североатлантического Альянса до сих пор не выполнили свои обещания по поставкам военной техники Украине, которые они дали в июле. В список помощи входили пять дополнительных систем большой дальности, сообщает Bloomberg.
Подобное промедление произошло на фоне операции ВСУ в Курской области. Украинский президент Владимир Зеленский ранее публично обратился к союзникам, возмущаясь, что вооружение слишком долго поставляется к фронтовой линии и призвал их ускориться. В частности он обратился к США, Великобритании и Франции.
Известно, что в рамках июльского транша Штаты, Германия и Румыния зареклись отправить по системе Patriot. Италия пообещала отправить систему SAMP-T "земля-воздух". Другие союзники обязались переслать иные системы вооружения и боеприпасы на Украину.
"По словам источников, многие из обещаний НАТО вряд ли будут выполнены к осени", – указано в статье.
При этом они ожидают, что к этому моменту Россия усилит бомбардировки Украины и, по всей вероятности, продвинется вперед в зоне СВО. Из-за этих ожиданий поддержка Киева на Западе остается крайне неравномерной.
Ранее появились сообщения, что украинцы стягивают военную технику под Одессу. Ожидается, что финальное противостояние с Россией состоится именно в этом городе.
План Киева провалился