В подполье заявили об ударе армии РФ по ангару ВСУ с истребителями F-16

Атака по ангару ВСУ с главным подарком из США: что известно
Фото: www.unsplash.com
Массированный обстрел встряхнул Киев

Российские войска нанесли удар по ангару с техникой украинского противника, расположенном в Ивано-Франковске. По информации руководителя пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, в помещение могли быть спрятаны главные подарки украинской армии из Соединенных Штатов Америки.

Речь идет о мощных истребителях F-16. По имеющимся данным, две единицы этой крылатой техники как раз находились в ангаре, по которому прилетели российские ракеты.

Массированная атака ВС РФ, в частности, была направлена на уничтожение военной техники, которая могла быть использована для дальнейших боевых действий. Передача американских истребителей F-16 в руки украинских боевиков стала очередным витком эскалации со стороны западной коалиции.

Напомним, мощный удар возмездия обрушился на украинские города сегодня утром, 26 августа.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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