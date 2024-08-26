Массированный обстрел встряхнул Киев

Российские войска нанесли удар по ангару с техникой украинского противника, расположенном в Ивано-Франковске. По информации руководителя пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, в помещение могли быть спрятаны главные подарки украинской армии из Соединенных Штатов Америки.



Речь идет о мощных истребителях F-16. По имеющимся данным, две единицы этой крылатой техники как раз находились в ангаре, по которому прилетели российские ракеты.

Массированная атака ВС РФ, в частности, была направлена на уничтожение военной техники, которая могла быть использована для дальнейших боевых действий. Передача американских истребителей F-16 в руки украинских боевиков стала очередным витком эскалации со стороны западной коалиции.

Напомним, мощный удар возмездия обрушился на украинские города сегодня утром, 26 августа.