В подполье заявили об ударе армии РФ по ангару ВСУ с истребителями F-16

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Российские войска нанесли удар по ангару с техникой украинского противника, расположенном в Ивано-Франковске. По информации руководителя пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, в помещение могли быть спрятаны главные подарки украинской армии из Соединенных Штатов Америки.
Речь идет о мощных истребителях F-16. По имеющимся данным, две единицы этой крылатой техники как раз находились в ангаре, по которому прилетели российские ракеты.
Массированная атака ВС РФ, в частности, была направлена на уничтожение военной техники, которая могла быть использована для дальнейших боевых действий. Передача американских истребителей F-16 в руки украинских боевиков стала очередным витком эскалации со стороны западной коалиции.
Напомним, мощный удар возмездия обрушился на украинские города сегодня утром, 26 августа.
Утверждается, что на объет хотят проникнуть российские диверсанты