Politico: Украина предложила переговоры с Россией в формате зерновой сделки

Украина предложила переговоры с Россией, но есть нюанс
Фото: freepik.com
Офис Зеленского выдвинул новую инициативу

В Киеве заявили о готовности к переговорам с Россией в формате, подобном тому, который использовался при заключении зерновой сделки. Тогда, в 2022 году, стороны обсуждали все через посредников, избегая прямого взаимодействия.

Источники утверждают, что на Украине эту модель считают более вероятной в свете сложившейся ситуации. Украинские власти уверены, что нападение на Курскую область усилило их переговорные позиции. При этом российская сторона ранее отмечала, что в свете вторжения вероятность начать мирное урегулирование сведена к нулю.

По мнению украинцев, черноморский формат может помочь преодолеть возникший тупик. Москве они хотят предложить свой план из 10 пунктов, в числе которых возвращение территорий Украине, вывод российских войск и гарантии энергетической и продовольственной безопасности.

В Киеве отмечают, что переговоры в Анкаре по поводу зерновой сделки не были идеальным вариантом, однако привели к успеху – черноморский коридор работал. 

"Аналогичный формат может быть использован снова", – заявлял Ермак.

Источники утверждают, что Украина планирует приступить к мирным переговорам уже к концу этого года, несмотря на отказ России от участия в инициативе. Чтобы подтолкнуть российскую сторону, украинцы решили атаковать Курскую область, заявив, что прекратят рейды, как только Москва даст согласие.

Ранее стало известно о начале переговоров между Россией и Украиной по обмену пленными.

Источник: Politico
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