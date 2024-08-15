FT: Россия и Украина начали переговоры по обмену пленными в Курской области

Сообщается, что первой на связь вышла Москва

Издание Financial Times со ссылкой на украинские источники сообщило, что между Россией и Украиной начались переговоры по потенциальному обмену военнопленных на фоне происходящего в Курской области. По заявлению украинской военной разведки, первой на связь вышла российская сторона.

Официально Киев не раскрыл количество плененных солдат, однако некоторые военные сообщали о "нескольких сотнях" человек. Подтверждения этой информации нет. Москва также не озвучивала официальное число пленных украинцев.

Уполномоченный парламента Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по вопросу обмена с ним связалась его российская коллега Татьяна Москвалькова. Переговоры с ней вселили надежду, что скоро обе стороны могут серьезно продвинуться в этом направлении. Сейчас они обмениваются друг с другом соответствующей информацией.

"У нас есть приоритетные категории, которыми мы готовы обмениваться. В первую очередь, это тяжелораненые", – заявил он.

Украинцы намерены вызволить тех, кто оказался в плену в течение последних двух с половиной лет – неизвестно, будут ли переговоры затрагивать также украинских солдат, которых захватили в Курской области.

Ранее на Украине заявили, что намерены сделать атакованный российских регион зоной безопасности для Сумской области. Там будут организованы гуманитарные коридоры для россиян, а также при желании их эвакуация на Украину.