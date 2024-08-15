Нападение на российский регион дорого обходится Украине

6 августа киевский режим решился вероломно напасть на мирный российский регион, под атаку попала Курская область. Бои под Курском продолжаются, российские военные уверенно теснят противника. При этом нападение на территорию России дорого обходится украинцам. Так, стали известны потери Вооруженных сил Незалежной.

Важной информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Сообщается, что только за последние сутки противник лишился 340 вояк. Если говорить о всем периоде военных действий под Курском, потери украинской армии составили несколько тысяч человек – пришедшие на нашу землю незалежные вояки превратились в горы трупов. За несколько дней боев в Курской области ВСУ потеряли до 2640 человек.

Также российские военные продолжают громить западную технику, которой активно пользуется противник. За время боевых действий на территории Российской Федерации были уничтожены 37 танков, 32 бронетранспортера, несколько сотен бронированных автомобилей, а также крупные зенитные комплексы и пусковые установки.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки забили тревогу из-за ЧП в Донбассе. Российская армия уверенно идет к победе. В западных странах уже не могут закрывать глаза на происходящее.